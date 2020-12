Empresário cria religião e diz que seu bar é igreja para não fechar durante lockdown

Por conta do aumento de casos de infecções pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), o governo do Reino Unido decretou um segundo lockdown. Para evitar que precise encerrar temporariamente as atividades, o dono de um bar em Nottingham tentou classificar o comércio como “religioso”.

James Aspell disse que a ideia é conscientizar as pessoas sobre as situações dos bares na pandemia. O dono do “400 Rabbits” afirmou que estabelecimentos que vendem itens para as festas natalinas estão abertos, enquanto bares tiveram que fechar durante o confinamento.

A cidade onde fica o bar é classificada como “nível 3”, que significa um risco “muito elevado” de contaminação da covid-19.

"O governo disse que deveríamos nos adaptar e, por isso, enviamos um pedido de registro do ‘400 Rabbits’ como local de culto’, o que nos permitiria continuar abertos em todas as camadas", explicou o empresário.

Na página do bar no Facebook, James até alterou o nome do comércio para “Church of the Four Hundred Rabbits”. Em português, significa “Igreja dos Quatrocentos Coelhos”. Sendo que o nome “antigo” do bar era “Quatrocentos Coelhos”.

O empresário mostrou em um post que enviou um pedido para que o local seja registrado como igreja:

“Como locais de cultos estão autorizados a abrir em todos os níveis, pensamos: vamos criar uma religião”.