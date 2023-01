Ações de Empresa de mídia crescem quase 120% após rumor sobre uso de inteligência artificial

As ações da empresa de mídia BuzzFeed aumentaram quase 120% após um rumores sobre a incorporação de inteligência artificial para personalizar e melhorar os quizzes e conteúdos. Em carta enviada aos colaboradores, o CEO da empresa Jonah Peretti afirmou que pretende que a AI passe do estágio de pesquisa e desenvolvimento para o negócio principal.

Peretti acredita que a inteligência artificial pode ajudar no processo criativo e no conteúdo da empresa, enquanto que os humanos ficam com a parte de fornecer ideias e conhecimento cultural.

As ação da BuzzFeed subiu 157%, para US$ 2,45 (R$ 12,47). Mais cedo o Wall Street Journal disse que a Meta Platforms está pagando milhões de dólares à BuzzFeed para trazer mais criadores de conteúdo para o Facebook e Instagram.

O acordo, fechado no ano passado, foi avaliado em cerca de US$ 10 milhões (mais de 50 milhões de reais) e a BuzzFeed ajudará a gerar conteúdo para as plataformas da Meta e treinar criadores para aumentar sua presença online, disse o jornal, citando pessoas familiarizadas com a situação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)