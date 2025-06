Elon Musk chama pacote de impostos e gastos de Trump de "abominação repugnante"

Elon Musk chamou o "grande e belo" projeto de cortes de impostos e gastos apresentado pelo presidente Donald Trump de "abominação repugnante". O ex-czar de cortes de custos da Casa Branca passou a intensificar suas críticas justamente no momento em que o Senado está tentando aprovar rapidamente a medida e assiná-la como lei até 4 de julho.

"Que vergonha para aqueles que votaram a favor: vocês sabem que fizeram errado. Vocês sabem disso", disse Musk, em comentários em sua plataforma de mídia social X. O dono da Tesla, que deixou a administração na semana passada, chamou o pacote de "projeto de lei de gastos massivos do Congresso, ultrajante e cheio de porcos".

No mês passado, ele deu um novo gás aos críticos da agenda de vários trilhões de dólares dos republicanos, dizendo que a medida atual não conseguiu reduzir o déficit federal.

Ao todo, espera-se que o projeto de lei aumente os déficits orçamentários em US$ 2,7 trilhões até 2034, em comparação com a ausência de medidas, embora uma estimativa oficial final não esteja disponível. Os principais defensores da medida argumentam que os cortes de impostos estimularão o aumento do crescimento econômico para fechar o déficit fiscal. Trump "já sabia qual é a posição de Elon Musk em relação a esse projeto de lei", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos repórteres nesta terça-feira, quando perguntada sobre a publicação de Musk nas mídias sociais. "Isso não muda a opinião do presidente".

