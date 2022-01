É 'perigoso' pensar que pandemia está perto do fim, diz OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, nesta segunda-feira (24), que seria perigoso assumir que a variante Ômicron do novo coronavírus, altamente transmissível, é a última cepa que surgirá e que o mundo está no fim da pandemia de covid-19. As informações são da Reuters, divulgadas na Agência Brasil.

No entanto, o diretor da OMS afirmou que é possível neste ano sair da fase aguda da pandemia, em que a covid-19 representa emergência sanitária global, se estratégias e ferramentas como testes e vacinas forem utilizadas de forma abrangente.

Na abertura de reunião do Conselho Executivo da OMS, Tedros disse que desde que a Ômicron foi identificada pela primeira vez, há pouco mais de nove semanas, mais de 80 milhões de casos foram relatados à organização, mais que em todo o ano de 2020. "As condições são ideais para que surjam mais variantes", acrescentou.