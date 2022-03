Duas pessoas morreram e mais de 90 ficaram feridas após terremoto de 7,4 graus no Japão

Duas pessoas morreram durante o terremoto de magnitude 7,4 que sacudiu a costa nordeste do Japão na quarta-feira, 16. As vítimas eram das regiões de Fukushima e Miyagi. Além das duas mortes, mais de 90 pessoas ficaram feridas. A informação é da agência japonesa de gerenciamento de incêndios e catástrofes.



Veja as imagens gravadas por moradores:

Abalos

Mais de 2 milhões de residências ficaram sem energia elétrica em decorrência do terremoto, mais de 700 mil delas em Tóquio, capital do Japão.

Apesar dos estragos causados no país, a Autoridade de Regulação Nuclear do Japão informou que nenhuma atividade anormal foi detectada na usina de Fukushima.

Estações ferroviárias do Japão também apresentaram falhas em sua rede e foi registrado inclusive o descarrilamento de um trem de alta velocidade. No momento do acidente, 75 passageiros e três trabalhadores estavam dentro do trem. Ninguém se feriu.

Outros desastres

Em março de 2011, três dos seis reatores nucleares da usina Central de Fukushima I derreteram. A falha ocorreu depois que a usina foi atingida por um tsunami provocado por um terremoto de magnitude 8,7). Na época, o tsunami deixou 18.500 mortos e desaparecidos.