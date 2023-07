Dona de casa há 13 anos, mulher coloca experiência no currículo e viraliza

Como as tarefas domésticas não costumam ser levadas em conta no mercado de trabalho, acabam sendo deixadas de lado nos currículos. Uma mulher indiana, no entanto, viralizou na internet após seu currículo ser compartilhado no LinkedIn com um detalhe inusitado: ela era dona de casa desde 2009 e resolveu expor quais funções exercia.

VEJA MAIS:

No currículo, ela incluiu a experiência e mencionou algumas responsabilidades, desde executar as rotinas diárias de maneira pontual até ajudar os dois filhos com os deveres de casa, projetos, crescimento e desenvolvimento geral. As informações são do portal Indian Express.

Compartilhado por Yugansh Chokra, fundador da empresa de marketing de conteúdo Growthic, o documento rapidamente viralizou. "Vimos esse currículo, ela tem 13 anos de experiência como dona de casa. Definitivamente, algo que pode fazê-la se destacar. E a razão pela qual adoro isso é porque administrar uma família é uma tarefa real, algo que não pode ser subestimado", escreveu.

O empresário ainda disse que, na Índia, menos de 20% das mulheres trabalham profissionalmente e que as diferenças de gênero na participação no trabalho doméstico são maiores entre os casais com filhos. "É um trabalho de verdade, você não pode simplesmente descontar a quantidade de trabalho que alguém tem que fazer para administrar uma família", concluiu Chokra.