Dez traficantes de pessoas que estariam envolvidos em naufrágio na Grécia são presos no Paquistão

Dez supostos traficantes de pessoas que teriam envolvendo no naufrágio de um barco de pesca na costa da Grécia foram presos pelo Paquistão. De acordo com as autoridades, nove pessoas foram detidas na Caxemira administrada pelo Paquistão - de onde veio a maioria das vítimas - e uma na cidade de Gujrat. "Estão sendo investigados por seu envolvimento na facilitação de todo o processo", disse Chaudhary Shaukat, uma autoridade local na Caxemira administrada pelo Paquistão.

Pelo menos 78 migrantes morreram na quarta-feira (14) após a embarcação afundar nas proximidades da Península do Peloponeso, Sul da Grécia, naquela que pode ser uma das maiores tragédias nas rotas migratórias de alto-mar nos últimos anos.

O número de pessoas que estava no barco segue indefinido. Em comunicado conjunto, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) informaram que entre 400 e 750 pessoas estavam a bordo. Após o trágico acidente, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif ordenou uma ofensiva imediata aos traficantes de pessoas, afirmando que eles serão "severamente punidos".

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, 12 cidadãos paquistaneses sobreviveram, mas não tinha informações sobre quantos estavam no barco.