Debate presidencial EUA: veja as regras e o que esperar de Kamala e Trump

Kamala Harris e Donald Trump se encontram pessoalmente pela primeira vez nesta terça-feira, 10, pela disputa nas eleições norte-americanas. A partir das 21 horas (22 horas no horário de Brasília), os candidatos à presidência dos Estados Unidos participam do único debate presidencial programado até novembro, realizado no National Constitution Center, na Filadélfia, Pensilvânia, e é organizado pela ABC News.

Em seu primeiro debate presidencial, este é o momento mais importante para Kamala desde que a democrata entrou na disputa justamente após o desempenho desastroso de Joe Biden no primeiro debate em junho. Já o ex-presidente Trump, o candidato republicano, participará de seu sétimo debate eleitoral geral desde 2016.

Onde assistir?

A ABC News, emissora organizadora, transmitirá o debate nos Estados Unidos. O portal Liberal.com acompanha em tempo real todos os detalhes.

VEJA MAIS

O âncora do World News Tonight, David Muir, e a âncora do Prime, da ABC News Live, Linsey Davis, atuam como moderadores do debate, que terá duração de 90 minutos.

Regras seguem as mesmas

Nas últimas semanas, Trump deu a entender que não participaria do debate, argumentando que não confiava que a ABC News seria justa com ele, em um vai e vem sobre as regras do encontro. Mas, em 27 de agosto, ele disse em sua plataforma Truth Social que "chegou a um acordo" e confirmou que compareceria.

As campanhas discutiram sobre manter uma regra do debate de junho para que os microfones dos candidatos fossem desligados quando não fosse a vez deles de falar. Foi algo que a campanha de Biden, em junho, havia colocado como condição para sua participação.

Já a campanha de Kamala disse que queria que todos os microfones estivessem ligados, e a campanha de Trump defendeu "exatamente os mesmos termos" do debate de junho na CNN - embora o próprio Trump tenha dito que preferia ter os microfones "provavelmente ligados".

Mesmo assim, as campanhas concordaram em seguir com a regra sobre silenciamento de microfone.

Em uma carta para a ABC News, a qual o Washington Post teve acesso, Kamala concordou com as regras do debate de terça-feira, dizendo que deixaria de lado suas preocupações com microfones para garantir que o debate prosseguisse.

"A vice-presidente Harris, uma ex-promotora, será fundamentalmente prejudicado por esse formato, que servirá para proteger Donald Trump de trocas diretas com a vice-presidente", escreveu a campanha. "Suspeitamos que essa seja a principal razão para a insistência de sua campanha em microfones silenciados."

Além disso, os candidatos terão dois minutos para responder perguntas, bem como dois minutos para refutações. Eles também receberão um minuto adicional para acompanhamentos ou esclarecimentos. Notavelmente, os candidatos não poderão fazer perguntas uns aos outros. Bem como no último debate, não haverá plateia.

O histórico de Kamala e Trump

Do lado democrata, Kamala deverá recuperar seu passado como procuradora e adotar uma postura firme. Desde o debate nas primárias democratas em 2019, Kamala mostrou que consegue fazer ataque estratégicos contra figuras como o Trump, mas às vezes tem menos destreza em momentos não roteirizados.

Do lado republicano, Trump, conhecido pela animosidade, é um veterano imprevisível da televisão, que não precisa de muitos minutos para abandonar o roteiro estudado. "Vou deixá-la falar", disse Trump para a eleitores no início do mês. "Você pode ter todas as estratégias que quiser, mas sempre tem que se adaptar ao que tem à frente."

O primeiro debate de 2020 ficou marcado pelo comportamento efusivo de Trump falando mal de Biden, afastando tantos eleitores que suas pesquisas caíram consideravelmente depois disso.

Trump sabe que se saiu mal naquele debate e reconheceu isso em particular, de acordo com assessores. Mas sua equipe ainda teme que ele não consiga conter sua animosidade em relação à Kamala.

A última vez que ele debateu com uma mulher foi com Hillary Clinton, sua rival de 2016. Ele a chamou de "mulher desagradável" e a perseguiu no palco, mas seus assessores acharam que ele estava relativamente calmo para seus padrões.

Já o ponto mais baixo do desempenho de Kamala no debate primário de 2019 ocorreu quando a deputada Tulsi Gabbard, do Havaí, exigiu que ela se desculpasse por seu histórico como procuradora da Califórnia - um momento para o qual a campanha de Kamala a havia preparado, mas ao qual ela ainda teve dificuldade em responder de forma eficaz.

Imigração, economia e aborto

Para este debate, a equipe de Trump tem o objetivo de que público termine a noite com a impressão de que Kamala é responsável por cada ponto negativo do mandato de Biden, como os altos preços que eles estão pagando no supermercado, às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e aos imigrantes sem documentos que cruzam a fronteira.

A democrata tem a delicada tarefa de permanecer leal a Biden, mas também sutilmente se distanciar dele para mostrar uma campanha própria e autêntica.

Espera-se que Trump traga à tona as posições políticas mais liberais que Kamala defendeu em 2019, durante sua primeira campanha para presidente, mas desde então renunciou, incluindo seu apelo na época para proibir o fracking, que é visto como uma questão mortal na Pensilvânia, um Estado decisivo crucial.

Já Kamala deve desviar desses ataques lembrando aos eleitores como o país estava quando Trump entregou o poder a ela e a Biden e culpar Trump por pressionar os republicanos a matar a legislação que tinha como objetivo melhorar o sistema de imigração e fortalecer a segurança da fronteira.

A democrata provavelmente irá para a ofensiva em relação ao aborto - a área política que Trump vê como sua maior vulnerabilidade política.