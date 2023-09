Cruzeiro de luxo encalha com mais de 200 pessoas a bordo; resgate chegará somente na sexta-feira

Um cruzeiro de luxo que transportava 206 pessoas, incluindo tripulantes e passageiros, encalhou num trecho remoto da Groelândia e poderá ser resgatado somente na próxima sexta-feira (15), a depender do clima no oceano.

O navio Ocean Explorer começou a apresentar problemas na última segunda-feira (11), em Alpefjord, e não conseguiu “se soltar”, apesar das tentativas dos profissionais de navegação, de acordo com um comunicado do Comando Conjunto do Ártico (JAC) da Dinamarca. “Isso significa que a maré — que veio durante o dia — não deu a ajuda desejada para navegar”, disse um comunicado do JAC.

VEJA MAIS

Até o momento, não há relatos de feridos ou danos na embarcação, nem no meio ambiente. O navio de inspeção mais próximo o Knud Rasmussen, foi direcionado para ajudar, mas enfrenta uma viagem de mais de 2 mil km para chegar ao cruzeiro, segundo o comunicado.

“Assim que percebemos que o Ocean Explorer não conseguiria se libertar sozinho, enviamos um navio em direção aos destroços”, disse o comandante do Ártico, Brian Jensen.

O Governo da Gronelândia, a Autoridade Marítima Dinamarquesa e o Conselho Dinamarquês de Investigação de Acidentes foram informados do incidente.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com