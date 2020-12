Criminosos abrem caminhão em movimento para roubar videogame e celulares

Uma quadrilha especializada em roubo a caminhões está subindo nos capôs ​​dos carros e escalando caminhões, armados com pés de cabra ou cortando equipamentos de segurança, para arrombá-los e roubar a carga antes do Natal. Entre os materiais roubados, estão PS5s, smartphones e cigarros. No Reino Unido, a polícia recebeu relatórios sobre crimes apelidados de “capotamento” ao menos 27 vezes neste ano.

Os detetives temem que os criminosos estejam intensificando a tática na época festiva, pois eles conseguem desviar os presentes caros para vender.

O plano é como uma cena de filme de ação: os criminosos entram em um caminhão usando três veículos. Um se posiciona na frente do caminhão, outro ao lado, para evitar ultrapassagens, e o outro fica atrás, pronto para lançar o ataque. Um dos ladrões escala para fora do teto solar do carro perseguidor para chegar ao capô do veículo. Preso por uma corda, ele usa suas ferramentas para abrir a traseira do caminhão antes de pular no baú e jogar fora as caixas do saque.

A polícia emitiu alertas para as empresas de transporte sobre a tática e outros crimes relacionados ao transporte de mercadorias, visto que parece ter aumentado nas últimas semanas. O Serviço Nacional de Inteligência de Crimes de Veículos (Navcis) pediu aos chefes de transporte para reforçar a segurança e variar suas rotas para tentar vencer os bandidos.

Estima-se que as gangues custaram às empresas cerca de 66 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 451,9 milhões de reais.