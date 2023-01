Crianças têm cabeças raspadas para acabar com puxões de cabelo; vídeo

Um vídeo que mostra duas crianças, supostamente gêmeas, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. As duas sempre aparecem puxando o cabelo uma da outra, e a mãe quase nunca consegue controlar o ato violento.

O vídeo também mostra que a mãe tentou algumas estratégias para acabar com a briga: diz que passou muito óleo capilar no cabelo das duas, para que as mãos escorregassem quando elas tentassem puxar. Mas não funcionou.

Foi então que os pais das crianças decidiram raspar as cabeças das duas. “Essa foi a única solução que conseguimos pensar, e parece estar funcionando”, escreveu a mãe no vídeo.

Assista:

A cena depois do corte de cabelo mostra as duas crianças brigando por uma caixa, e quando uma tenta puxar o cabelo da outra, não consegue. “É engraçado ver as duas assim. Mas foi uma decisão muito difícil para nós”, justifica a mãe no vídeo.