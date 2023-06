Com mais de 400 focos de incêndios, qualidade do ar é afetada no Canadá e nos Estados Unidos

O Governo do Canadá confirmou, até a tarde desta quarta-feira (7), que ao menos 413 focos de incêndios florestais estão ocorrendo no país e vários deles estão ainda fora de controle. Dezenas de milhares de pessoas foram orientadas a sair de casa — mais de 26 mil somente até a segunda-feira (5) —, enquanto as forças armadas estão sendo acionadas para o combate às chamas. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, analisa que este seja um dos verões com os mais severos incêndios florestais.

Devido à fumaça intensa, a visibilidade geral por todo o país, sobretudo mais perto da região da Nova Escócia — onde os focos de incêndio são mais críticos —, está comprometida. Partidas e aterrissagens estão sendo canceladas nos aeroportos canadenses e até nas ruas é difícil enxergar, como relatam pessoas nas redes sociais. Ainda nesta quarta-feira, o índice de qualidade do ar chegou a 395. Entre 300 e 399, a condição é considerada perigosa à saúde humana. A partir de 400, é uma situação crítica e de emergência.

Poluição afeta a cidade de Nova York, fazendo com que pessoas usem máscaras nas ruas, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 07 de junho de 2023. Os EUA emitiram alertas para que as populações vulneráveis permaneçam dentro de casa (NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO)

Além de afetar diretamente a vida dos canadenses, a fumaça ultrapassou as fronteiras e começou a afetar a cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Os mesmos problemas de visibilidade e de queda da qualidade do ar começaram a afetar a cidade — que registrou a pior qualidade do ar do mundo — e outras áreas próximas. Moradores enfrentam um ar com fedor de queimado e que irrita o sistema respiratório. O governo estadunidense estima que 18 estados norte-americanos foram afetados.