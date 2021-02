Colégio descobre que mãe de alunos vende fotos eróticas na web e expulsa as crianças

Tiffany e Chris Pointdexter foram forçados a tirar os três filhos da escola após os pais de outras crianças descobrirem que a mulher ganha a vida vendendo fotos picantes no OnlyFans. Eles denunciarem a prática para os diretores do colégio católico.

A mãe, de 44 anos de idade, tem três meninos: de 8, 10 e 12 anos. Ela contou ao jornal Mirror que começou a postar fotos sensuais na internet há algum tempo, como forma de apimentar o seu casamento.

Contudo, começou a fazer sucesso na web e, hoje, a estadunidense afirma ganhar 150 mil dólares por mês (cerca de R$ 817 mil), vendendo o conteúdo erótico. Apesar do dinheiro, a fama também trouxe dor de cabeça para a Tiffany.

Algumas mães do colégio onde os filhos dela estudavam acessaram o Instagram dela, em que tem mais de 500 mil seguidores, e descobriram sobre a venda de conteúdo erótico. Revoltadas com a prática, elas imprimiram algumas das fotos feitas por Tiffany e enviaram para a diretoria do colégio.

Em um primeiro momento, o diretor decidiu não fazer nada em relação à vida privada de Tiffany e Chris, mas pouco tempo depois sucumbiu à pressão das outras mães e expulsou os filhos do casal. "Recebemos um e-mail às 20h de um domingo, dizendo que nossos filhos não eram mais bem-vindos à escola e que não deveriam voltar na segunda-feira”, disse Tiffany.

O marido, Chris, diz que desconfia que o real motivo para a expulsão dos filhos seja a inveja de outras mulheres. "Acho que a maioria dos maridos deu uma olhada nas fotos de Tiffany. Talvez seja por isso que essas mulheres têm tanto problema conosco", afirmou.

O cenário fica ainda mais preocupante para a família, do estado Califórnia, que teme não conseguir encontrar outro colégio para as crianças tão cedo. "Não tenho certeza de que qualquer escola católica da região nos aceitará agora, o antigo colégio se certificou de que todas as escolas soubessem sobre nós", lamentou o pai.

Desolada com a situação, Tiffany insiste que não é justo a escola punir as crianças pelo que os pais fazem. Ela ainda diz que está sendo fortemente julgada, e alfineta o colégio católico dizendo que o julgamento ao próximo "não está de acordo com os ensinamentos de Jesus".