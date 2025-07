China e UE discutem relações bilaterais com foco em multilateralismo e autonomia

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, reuniu-se nesta quarta-feira, em Bruxelas, com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em meio às comemorações dos 50 anos de relações diplomáticas entre China e União Europeia (UE). Segundo comunicado do governo chinês, o encontro tratou da cooperação bilateral, do cenário geopolítico e da preparação para uma nova cúpula entre os dois lados.

A China afirmou ver a Europa como "um importante polo em um mundo multipolar" e prometeu manter "continuidade e estabilidade" na política externa voltada ao bloco. De acordo com Wang, "independentemente das condições que a Europa enfrente, a China apoia sempre a integração europeia" e defende "o fortalecimento da autonomia estratégica da UE".

O chefe da diplomacia chinesa também criticou o que chamou de práticas unilaterais e intimidação internacional. "Unilateralismo e atos de intimidação têm impactado gravemente a ordem e as normas internacionais", disse Wang, para quem o aprofundamento do diálogo entre Pequim e Bruxelas pode conter essa tendência. "Se China e Europa escolherem a abertura e o benefício mútuo, a globalização econômica não será revertida", afirmou.

Costa, segundo o comunicado, defendeu a cooperação entre as duas potências em meio a "um mundo cada vez mais incerto" e reafirmou o apoio europeu à política de "uma só China". O conflito na Ucrânia também foi discutido. Wang declarou que Pequim seguirá "do lado da paz" e prometeu que a China continuará atuando de forma construtiva para uma solução política.

Wang também se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.