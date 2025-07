China confirma Li Qiang na Cúpula dos Brics e mantém silêncio sobre ausência de Xi Jinping

O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou nesta quarta-feira (2) que o primeiro-ministro Li Qiang representará o país na Cúpula dos Brics, que começa no sábado (5) no Rio de Janeiro. O governo chinês, no entanto, não esclareceu o motivo da ausência do presidente Xi Jinping.

Xi será a segunda principal autoridade de um país-membro dos Brics a não comparecer ao encontro deste ano, que já sofre um esvaziamento. O chinês se junta ao líder russo, Vladimir Putin, que confirmou na semana passada que não virá ao Brasil. O presidente da Rússia é alvo de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

De acordo com o South China Morning Post, em reportagem publicada no fim de junho, fontes chinesas atribuíram a ausência de Xi aos encontros recentes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva - durante a cúpula do G20 e a visita de Estado a Brasília, em novembro passado, e no fórum China-Celac, realizado em maio, em Pequim.

Após a cúpula dos Brics, Li Qiang fará uma visita oficial ao Egito nos dias 9 e 10 de julho.