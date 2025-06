Chefe da OTAN quer que todos os países membros aumentem os gastos militares para 5% do PIB

A maioria dos aliados dos EUA na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) endossa a exigência do presidente Donald Trump de que eles invistam 5% do Produto Interno Bruto (PIB) em suas necessidades de defesa e estão prontos para aumentar ainda mais os gastos com segurança, disse o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, nesta quinta-feira, 5.

"Há um amplo apoio", afirmou Rutte aos repórteres após presidir uma reunião dos ministros da defesa na sede da aliança em Bruxelas. "Estamos muito próximos", pontuou ele, e acrescentou que tem "total confiança de que chegaremos lá" até a próxima cúpula da Otan, em três semanas.

Ao mesmo tempo, alguns se recusaram a atender às exigências dos EUA de investir 5% do PIB em defesa - 3,5% em gastos militares essenciais e 1,5% em estradas, pontes, aeródromos e portos marítimos necessários para mobilizar exércitos mais rapidamente.

