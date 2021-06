CEO da BionTech alerta para ressurgimento da covid por conta de variante Delta

O cofundador e CEO da BioNTech, Ugur Sahin, alertou sobre a possibilidade de um ressurgimento da covid-19 nesta quarta-feira, 16, tendo em vista a variante Delta do coronavírus, ligada a uma alta de casos na Índia. "No Reino Unido, onde cerca de 50% das pessoas já haviam tomado a segunda dose, a variante Delta ainda está aumentando", disse Sahin, em conferência do Barrons.

É um motivo para ficarmos vigilantes contra o vírus, disse o CEO. "Se não formos cuidadosos e cautelosos o suficiente, podemos, em certas regiões, encontrar uma quarta onda", alertou Sahin. Tal resultado poderia ser evitado se as localidades permanecessem em guarda e se abrissem lentamente. Observar os dados da covid-19, como taxas de infecção, também será fundamental, disse ele. "Se os números estiverem caindo, tudo bem. Mas se estiverem aumentando, poderemos ir para a próxima onda", indicou.

Sahin projeta a necessidade de doses de reforço, uma vez que os níveis de anticorpos têm diminuído seis meses após a vacinação completa. "Uma vez que os números de anticorpos estão associados à proteção, faria sentido em um determinado momento fazer um reforço", disse ele. Isso pode acontecer seis a nove meses depois de uma pessoa ser completamente vacinada, embora aponte que os governos acabarão por tomar a decisão final.