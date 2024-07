Caracas, capital da Venezuela, tem panelaços após anúncio da vitória de Maduro

Apoiadores da oposição na Venezuela protestaram contra o anúncio da vitória do presidente Nicolás Maduro com "panelaços" na região de Caracas, capital do país, nesta segunda-feira (29.07). Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), Maduro foi reeleito com 51,2% dos votos, enquanto o principal candidato da oposição, Edmundo González, teve 44%. Porém, vários países questionaram o resultado e a oposição rejeitou a vitória do atual presidente.

Na região de Caracas, opositores bateram panela por mais de 20 minutos. Em discurso em frente ao Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, Maduro disse que sua reeleição era o triunfo da paz e da estabilidade. "O povo disse paz, tranquilidade. Fascismo na Venezuela, na terra de Bolívar e Chávez, não passará", disse Maduro.