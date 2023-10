Candidato de direita à Presidência na Argentina, Milei diz que Lula atua para minar sua candidatura

Javier Milei, candidato de direita à Presidência da Argentina, chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “comunista furioso”, além de acusar Lula de agir contra sua candidatura. “A casta vermelha treme. Muitos comunistas furiosos e com ações diretas contra mim e meu espaço. A liberdade avança! Viva a liberdade, caralho!”, escreveu Milei, na terça-feira (3), em seu perfil no X.

O texto foi usado como legenda de um print de uma matéria publicada no mesmo dia pelo Estadão. Na reportagem, o jornal afirma que o petista atuou para a CAF (Corporação Andino de Fomento) –também chamada de Banco de Desenvolvimento da América Latina– emprestar US$ 1 bilhão à Argentina via FMI (Fundo Monetário Internacional). A medida traria resultados ao governo do presidente Alberto Fernández, que lançou o ministro da Economia, Sergio Massa, como candidato.



Não foi a primeira vez que Milei criticou Lula. Em entrevista à revista britânica The Economist, o deputado disse que o chefe do Executivo brasileiro “não é apenas um socialista”, mas "alguém que tem vocação totalitária”. Também falou que, se ganhar a eleição, não terá nada o que conversar com o petista e outros líderes de esquerda da América Latina, como o presidente chileno, Gabriel Boric.

QUEM É MILEI

Javier Gerardo Milei tem 52 anos, é formado em economia e liderou com 30,4% dos votos a eleição primária de 13 de agosto de 2023 na disputa pela Presidência da Argentina. Ele está à direita no espectro político ideológico, com ideias liberais na economia. Defende fechar o Banco Central do país, acabar com o peso e usar o dólar dos EUA como moeda local.



O candidato concorre à Casa Rosada pela coalizão “La Libertad Avanza” (em português, A Liberdade Avança). Milei se define como “anarcocapitalista” e “libertário” –é contra a interferência do Estado na sociedade e a favor do sistema de livre mercado. Diz que seu programa será uma “motosserra” para cortar gastos públicos. Afirma que o aquecimento global é uma mentira, é a favor da venda de órgãos e defende o sistema de educação não obrigatório.