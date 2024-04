Candidata a prefeita é assassinada durante comício no México

Na noite de segunda-feira (01), uma candidata a prefeita do partido governista foi assassinada a tiros na região central do México, durante um evento no primeiro dia das atividades de campanha. Gisela Gaytán havia acabado de apresentar seu plano estratégico de segurança em um comício no município de Celaya, estado de Guanajuato, quando homens armados abriram fogo. A candidata morreu no local.

Os primeiros relatos afirmavam que um candidato à Câmara dos Vereadores também teria sido morto no mesmo incidente a tiros, porém, o Ministério da Segurança esclareceu, em seguida, que o candidato estava desaparecido. A procuradoria-geral de Guanajuato conduz uma investigação sobre o assassinato. Ninguém foi preso até o momento.

O Estado de Guanajuato tem sido palco de alguns dos mais altos índices de homicídios no México nos últimos anos, além de ser marcado por confrontos territoriais entre grupos criminosos. Gaytán já havia solicitado proteção às autoridades, mas não obteve resposta.

Há anos, as eleições no México têm sido afetadas pela violência política, e dados indicam que a situação está se agravando. De acordo com a Civic Data, organização de pesquisa com sede na Cidade do México, houve um aumento de 236% nos casos de violência política eleitoral no país entre os anos de 2018 e 2023.

*Com informações da Reuters – Cidade do México