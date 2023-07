Caçadores capturam Píton Gigante de 5,7 metros e comemoram; vídeo

Três caçadores de cobras, autodenominados "apaixonados caçadores de cobras", conseguiram capturar a maior píton birmanesa já registrado na Flórida, Estados Unidos. O réptil bateu todos os recordes. Tinha aproximadamente 20 anos, média impressionantes 5,7 metros de comprimento e 56 kg.

A captura da serpente se deu devido ao fato de ela ser considerada uma espécie invasora na região da Flórida. Por isso, o estado permite que caçadores e moradores locais capturem esses répteis com o intuito de evitar danos ao ecossistema.

Pelas imagens, o grupo de caçadores, composto por Ian Easterling, Jake Waleri e Stephen Gauta, inicialmente tentou aprisionar a cobra com uma rede, mas quando um dos caçadores tentou agarrá-la pela cabeça, a serpente reagiu de forma agressiva. "A cobra ficou absolutamente louca", disse o caçador Jake à emissora afiliada da CBS. "Ela estava tentando me envolver. Tentou estrangular a mim e a meus amigos". Veja as imagens.