Brasileira de 35 anos é vítima de xenofobia em Portugal; vídeo

Uma brasileira de 35 anos filmou o exato momento em que foi vítima de xenofobia no aeroporto de Porto, em Portugal, nesta segunda-feira (06). A mulher aguardava para retornar à Barcelona, na Espanha, local onde reside atualmente, quando foi hostilizada com xingamentos e ataques preconceituosos por parte de uma cidadã portuguesa. No vídeo, a agressora ainda se define como “portuguesa de raça”.

VEJA MAIS

A vítima informou que os ataques começaram quando ela estava descendo as escadas rolantes e a mala de outra pessoa, amiga da portuguesa, caiu no pé dela. Ao reagir e dizer que teria se machucado com o incidente, a portuguesa deu início às ofensas.

“Doeu? O problema é seu”. Após isso, disse para a brasileira que ela não era bem-vinda no país e passou a repetir frases como: “vá para sua terra, sua porca”.

Nas imagens é possível observar quando, ao informar que iria divulgar o vídeo, a mulher rebateu a brasileira dizendo não ter medo e afirmou: “mostra essa cara”. Ela ainda tentou partir para cima da vítima, mas foi contida por uma pessoa que a acompanhava. Ainda segundo a brasileira, que tem cidadania italiana e reside na Europa há mais de 7 anos, ela nunca havia passado por nada parecido.

“Viajo pela Europa há anos e nunca passei por isso. Precisei voltar à Barcelona por conta do trabalho, mas pretendo tomar providências para que isso não volte a acontecer, não apenas comigo, mas com todos os brasileiros que vivem e trabalham aqui”, informou.

Brasileiros em Portugal

O crescente aumento da população brasileira. em Portugal. tem causado incômodo na população local que, por vezes, deixa claro a xenofobia. No país, os brasileiros costumam ocupar vagas rejeitadas pelos portugueses, além de contribuir para a mudança na curva demográfica da nação europeia. Até 2018, a população estava em queda. Com a presença dos brasileiros, o índice populacional voltou a crescer.

(Kamila Murakami, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)