Brasil aposta na natureza para atrair investimentos no turismo

O Brasil quer aproveitar o momento em que a pandemia de covid-19 tiver um fim para atrair investimentos em turismo, usando como chamariz recursos naturais do país. A afirmação foi feita pelo ministro do Turismo, Gilson Machado, durante inauguração de exposição de fotos sobre o Brasil no pavilhão do país, durante a Expo 2020, em Dubai.

“O Brasil é a melhor oportunidade de investimentos no turismo no mundo no período pós-pandemia. O mundo todo vai querer turismo de natureza. Você consegue voar quatro horas de jato sobre o Amazonas sem ver praticamente uma clareira, só verde”, disse.

O ministro destacou a rede aeroportuária brasileira, que, segundo ele, não tem nenhum equivalente na América Latina, e a liberação da exigência de vistos para americanos, canadenses, japoneses a australianos, como pontos positivos para a retomada do turismo pós-pandemia no país.

Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta sexta-feira (1º), em Dubai, que o Brasil precisa aproveitar a Expo 2020 para divulgar aos estrangeiros as oportunidades de negócio que o uso sustentável do patrimônio natural brasileiro podem proporcionar. A afirmação foi feita durante inauguração oficial do pavilhão do país na exposição mundial que foi aberta hoje nos Emirados Árabes Unidos.

“A atração de investimento e a geração de emprego e renda na Amazônia serão fundamentais para a conservação da floresta”, disse Mourão, destacando que, pelos próximos seis meses, o pavilhão será a principal vitrine do Brasil para apresentar seu potencial ao mundo.

Segundo o vice-presidente, a principal mensagem que o Brasil quer levar à Expo 2020 se relaciona com a sustentabilidade, que é justamente o tema do distrito da Expo 2020, onde fica o pavilhão do Brasil. “O Brasil é um país que produz energia limpa, que tem mais de 60% do seu território coberto por vegetação original, que tem um know-how em combustíveis limpos. Essa é a mensagem que queremos deixar muito clara, num momento em que todo mundo está voltado para essas questões.”