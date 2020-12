Boxeadora brasileira é acusada de socar o marido até a morte

A boxeadora brasileira Viviane Obenauf, de 34 anos, foi presa acusada de ser a principal suspeita de espancar o marido, de 61 anos, até a morte. O homem, cujo nome é Thomas, e o sobrenome é protegido pela justiça, trocou alianças com a brasileira no dia 25 de janeiro deste ano.

A agressão e a morte teriam acontecido na residência em que dividiam. Viviane atualmente está sob custódia de investigação depois que a vítima morreu em uma "agressão violenta sustentada". A morte teria sido consequência de "ferimentos graves" causados ​​por um objeto contundente, afirmou a polícia suíça, que também vasculhou a academia da brasileira, bem como o apartamento do casal.

Viviane nasceu no Rio de Janeiro e ainda jovem jogou futebol e foi ginasta olímpica antes de se dedicar ao boxe aos 18 anos. Nos ringues, venceu 14 lutas contra seis derrotas, antes de se aposentar dos ringues em 2019. Na Suíça, passou a trabalhar em hotéis até, mais tarde, abrir sua própria academia.

Um ex-namorado de Viviane revelou que a brasileira já o agrediu e que seu comportamento é violento e explosivo: “Ela sempre teve duas faces. É como apertar um botão". O rapaz, que é halterofilista, revelou que, quando os dois namoravam, a brasileira teve um ataque de ciúmes e lhe desferiu de quatro a cinco socos no rosto. Ele fugiu para o banheiro e viu o estrago que os golpes tinham lhe feito, que incluíam um rasgo na boca que causou um grande sangramento. Os dois, que haviam bebido uma garrafa de vinho, se atracaram mais uma vez, com ele desferindo um tapa nela, que posteriormente teria ido dormir. Ele revelou também que tentou levá-la à justiça para, inclusive, acabar com sua carreira, mas que desistiu do processo após a morte de sua mãe.