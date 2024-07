Bangladesh fecha escritórios e impõe toque de recolher para conter protestos contra cotas de emprego

MUNDO

Força Aérea dos EUA chega a um acordo 'acessível' com a Boeing sobre o E-7

O acordo envolve a produção de protótipos para as exigências dos EUA, já que a Força Aérea está descontinuando o uso do E-3 Sentry. Houve relatos de desacordo sobre o preço das aeronaves, feita sobre a plataforma do 737