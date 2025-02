Morre autor de ataque que deixou 11 vítimas na Suécia, diz polícia

Os agentes de segurança pública da Suécia informaram nesta quarta-feira (5), que o responsável pelo tiroteio que deixou 11 mortos em um centro educacional para imigrantes e pessoas com deficiência (PCDs) na terça-feira (4) provavelmente cometeu tirou a própria vida. Roberto Eid Forest, comandante do distrito policial de Örebro, onde ocorreu a tragédia, declarou: “Muitas evidências apontam para o suicídio”, acrescentando que o "suspeito foi encontrado morto" pela polícia durante uma busca no local.

O ataque resultou na morte de 11 pessoas, incluindo o atirador. Segundo a polícia de Örebro, a mídia sueca relatou que o autor usou a arma contra si. Embora ainda não se saiba o motivo do ataque, as autoridades descartaram qualquer ligação com gangues criminosas ou organizações terroristas, afirmando que o atirador agiu sozinho e sem motivação ideológica.

Seis pessoas foram hospitalizadas devido aos ferimentos, com pelo menos cinco delas em estado grave. O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, descreveu o incidente como o "pior" da história do país, refletindo sobre o aumento da violência armada na Suécia nos últimos anos.

Embora ataques desse tipo sejam raros na Suécia, houve vários incidentes graves em escolas nos últimos anos. Em março de 2022, um estudante de 18 anos esfaqueou até a morte dois professores em uma escola de ensino médio na cidade de Malmo, no sul do país.