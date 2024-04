Ativista Greta Thunberg é presa em manifestação na Holanda

A ativista Greta Thunberg foi presa na tarde deste sábado (6) enquanto participava de mais uma manifestação pelo clima na Holanda. Segundo as fontes jornalísticas locais, a jovem e outras dezenas de pessoas foram detidas ao realizarem o ato na cidade de Haia e tentarem bloquear uma importante rodovia no local.

Todos os manifestantes foram colocados pela polícia em um ônibus. Segundo os relatos e vídeos feitos no momento da autuação, os militantes protestavam contra os subsídios e incentivos fiscais do governo holandês a empresas ligadas a indústrias de combustíveis fósseis.

O grupo The Extinction Rebellion, que organizou o ato, já havia usado as redes sociais para anunciar os planos de interdição das rodovias de Haia. Dessa maneira, uma grande operação foi montada pela polícia para impedir os bloqueios. Ainda assim, um grupo menor de manifestantes conseguiu bloquear uma outra rodovia local. Pouco depois, os participantes do ato, incluindo Greta, foram detidos pela polícia. Em protestos anteriores, a polícia holandesa moveu os manifestantes detidos para outra parte de Haia, onde eles foram liberados sem maiores consequências