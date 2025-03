Ataque de Israel na Faixa de Gaza mata ao menos 235 pessoas e ameaça cessar-fogo

O ataque lançado por Israel contra a Faixa de Gaza na madrugada desta terça-feira, 18, matou ao menos 235 pessoas, segundo hospitais do território palestino. O bombardeio ameaça colocar fim ao cessar-fogo entre o grupo Hamas e Israel que está em vigor há quase dois meses.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou ter ordenado o ataque por causa do impasse nas negociações pela segunda fase da trégua. "Israel vai, de agora em diante, agir contra o Hamas com força militar crescente", informou o gabinete do premiê.

A Casa Branca disse ter sido consultada pelo governo de Israel antes do ataque, que acabou com um período de relativa calma durante o mês sagrado do Ramadan.

A ofensiva também levantou questões sobre o futuro de cerca de 12 reféns israelenses que permanecem sob o poder do Hamas desde o início da guerra, em outubro de 2023.

Izzat al-Risheq, um dos líderes do Hamas, disse que a retomada do conflito representa uma "sentença de morte" para os reféns que permanecem na Faixa de Gaza. O militante afirmou ainda que Netanyahu lançou o ataque nesta terça para tentar salvar a coalizão que o mantém no poder em Israel.

Na cidade de Rafah, 17 pessoas da mesma família, incluindo 12 crianças e mulheres, morreram ao ter a residência onde moravam bombardeada, segundo o hospital que recebeu os corpos. Fonte: Associated Press.