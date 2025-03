Drones russos deixam dois mortos em Kiev, dizem autoridades ucranianas

O governo ucraniano divulgou que um ataque de drones russos deixou ao menos dois mortos, sete feridos e provocou incêndios em Kiev, na madrugada deste domingo (23.3), pelo horário local da Ucrânia.

O prefeito Vitali Klitschko fez uma postagem no aplicativo de mensagens Telegram em que diz: "Um ataque massivo de drones inimigos a Kiev. Até agora, sete moradores da capital foram feridos. Um deles foi hospitalizado."

Chefe da administração militar de Kiev, Timur Tkachenko disse que destroços de um drone provocaram incêndios em prédios de apartamentos no histórico distrito de Podil e no distrito de Dniprovskyi, do outro lado do rio Dnipro.

O governador regional Mykola Kalashnik afirmou que duas pessoas ficaram feridas e várias casas foram danificadas na região ao redor da capital.

Kiev estava sob alertas de ataque aéreo ao longo de toda a tarde no sábado, de acordo com os mapas da Força Aérea da Ucrânia. A Rússia não respondeu a pedido da agência Reuters de comentário sobre o ataque.

Cessar-fogo

O cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia tem dificuldades de avançar. No início deste mês de março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta garantir o apoio de Putin para um cessar-fogo de 30 dias, aceito pela Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na quarta-feira (19) que não aceitará ceder os territórios ucranianos exigidos pela Rússia para um cessar-fogo e o fim da guerra.