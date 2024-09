Ataque com drones da Ucrânia provoca explosão similar a terremoto na Rússia

Um ataque ucraniano com drones em grande escala contra a Rússia provocou uma explosão do tamanho de um terremoto em um grande arsenal na região de Tver na quarta-feira, forçando a retirada das pessoas de uma cidade próxima, informaram blogueiros de guerra e alguns meios de comunicação.

Vídeos e imagens não verificados nas mídias sociais mostraram uma enorme bola de chamas explodindo no céu noturno e várias detonações trovejando em um lago a cerca de 380 km a oeste de Moscou.

Os satélites da NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, detectaram fontes de calor intenso emanando de uma área de cerca de 14 quilômetros quadrados no local durante a madrugada e as estações de monitoramento de terremotos detectaram o que os sensores pensaram ser um pequeno tremor de terra na área.

"O inimigo atingiu um depósito de munição na área de Toropets", disse Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-russo nascido na Ucrânia. "Tudo o que pode queimar já está queimando lá (e explodindo)."

No passado, a mídia estatal russa informou que um grande arsenal de armas convencionais estava localizado no local das explosões. A mídia estatal, que agora está sujeita às leis de censura militar, foi discreta em suas reportagens na quarta-feira.

Igor Rudenya, o governador da região de Tver, disse que drones ucranianos foram abatidos, que houve um incêndio e que alguns moradores estavam sendo retirados. Ele não disse o que estava queimando.

Uma mulher disse à Reuters que membros de sua família haviam sido retirados de Toropets.

"Um incêndio começou com explosões", disse a mulher, que se identificou apenas como Irina.

Mais tarde, Rudenya disse que a situação em Toropets estava estável a partir do meio-dia, horário local, e que os moradores que haviam sido retirados do local poderiam retornar. O fogo havia sido apagado e não havia registro de mortes, disse ele.

Uma fonte do serviço de segurança estatal ucraniano SBU disse à Reuters que o ataque do drone destruiu um depósito de mísseis, bombas guiadas e munição de artilharia. Não houve nenhum comentário imediato do governo ucraniano.

A Rússia e a Ucrânia relataram dezenas de ataques de drones inimigos em seus territórios durante a noite, com as forças russas avançando no leste da Ucrânia.