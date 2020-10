Asteroide pode atingir a Terra a mais de 40 mil km/h, diz astrofísico

O famoso astrofísico estadunidense Neil deGrasse Tyson alertou que um asteroide pode se chocar com a Terra no dia 2 de novembro. A velocidade do objeto espacial pode passar dos 40 mil km/h.

“O asteroide 2018VP1, uma rocha espacial do tamanho de um refrigerador, pode se chocar conosco a mais de 40 mil km/h. Poderá colidir com a Terra no dia 2 de novembro, um dia antes das eleições presidenciais. Não é suficientemente grande para causar danos. Portanto, se o mundo acabar em 2020, a culpa não será do Universo”, escreveu o astrofísico, em sua conta no Twitter, no sábado (17).

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr.



It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election.



It’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez