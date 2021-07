Após injetar creme no pênis para alargar o órgão, homens são hospitalizados

Dois homens que estavam alcoolizados tiveram que ser levados para o hospital após injetar um creme anti-hematoma no pênis para aumentar a circunferência do órgão. Os amigos, que têm cerca de 30 anos, assistiram a um vídeo no YouTube e decidiram testar a técnica um no outro. O procedimento não tinha qualquer indicação médica. O caso aconteceu na França. As informações são do Metrópoles.

Os dois, que não foram identificados, sofreram com inchaço e dor progressiva durante a noite toda, até serem internados na manhã seguinte. As informações são de que a dor era tão intensa que os médicos não podiam encostar no órgão.

A preocupação dos médicos era que o creme tivesse bloqueado os canais linfáticos do pênis, impedindo que o corpo se livrasse do líquido de forma natural. Para saber se o edema iria continuar no local, os pacientes tiveram que ser medicados e esperar o inchaço passar.

Eles foram liberados, mas os profissionais da saúde não sabem se houve danos permanentes aos órgãos genitais dos envolvidos, pois eles não foram a consulta de retorno para verificar a situação.

Especialistas afirmam que apesar de a prática de injetar líquidos e medicamentos no pênis para aumentar o tamanho seja antiga, pode causar úlceras dolorosas, gangrena e disfunção erétil. Também podem causar perda da função, infecção e, caso a injeção seja feita no local errado, pode causar priapismo (quadro de ereção persistente, que dura horas).