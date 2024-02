Ano Novo Chinês começa neste sábado; entenda por que 2024 é regido pelo dragão

Há um pouco mais de um mês, você, sua família e amigos comemoram a chegada de 2024, não é mesmo? Pois é, mas acredite, na China e em outras nações com populosas comunidades chinesas, como Taiwan, Cingapura e Malásia, além de Coréia do Sul e Tibete, apenas neste sábado (10) - no nosso calendário gregoriano -, com o Ano Novo lunar, é que será dado início ao Ano Novo Chinês, tendo o dragão como animal regente.

Os anos são dedicados a animais no calendário chinês. São doze, que se intercalam: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Carneiro, Macaco, Galo, Cão e Porco (ou Javali). O dragão tem um lugar especial na mitologia chinesa e é considerado autoritário, forte e bem-sucedido.

Também conhecido como Festival da Primavera, o Ano Novo Chinês ocorre durante a Lua nova – anualmente entre o final de janeiro a meados de fevereiro, como explica a Encyclopædia Britannica (plataforma de conhecimento do Reino Unido). A data é importante para a cultura chinesa e possui vários rituais tradicionais, sendo este o feriado em que há mais migração interna de pessoas na China.

Durante as celebrações, as metrópoles chinesas se esvaziam, já que os indivíduos que possuem familiares no interior embarcam em viagens para reencontrar seus entes queridos. É comum que os meios de transporte aéreo e ferroviário fiquem completamente lotados nesse período festivo.

Dragão: símbolo chinês de boa sorte

De acordo com um artigo da Britannica, o dragão é um símbolo chinês de boa sorte. Ao contrário de certos mitos de outras culturas ao redor do mundo, na China, o dragão não é considerado um monstro maligno. Em vez disso, ele é visto como um símbolo positivo de força e sucesso.

Na China, o dragão sempre foi considerado uma criatura justa e benevolente. Conforme um artigo da World History Encyclopedia (WHE) intitulado "O Dragão na China Antiga" e publicado em 2017, a população em geral acredita que o dragão seja um símbolo de sorte e riqueza.

Por isso, no "Ano do Dragão", espera-se que as celebrações do Ano Novo Chinês estejam cheias dessa simbologia e se refiram a esse importante animal da cultura do país. Desfiles com imagens de dragões coloridos e dançarinos vestidos com fantasias representando diferentes tipos de dragão devem encher as ruas e templos.