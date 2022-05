Angelina Jolie na guerra: atriz busca abrigo durante alerta de bombardeio na Ucrânia; vídeo

A atriz norte-americana Angelina Jolie precisou correr para um abrigo antiaéreo durante uma visita à cidade de Lviv, na Ucrânia, no último sábado (30). De acordo com agências internacionais, o vídeo que mostra a celebridade correndo para se abrigar só foi divulgado na noite da segunda (2).

Jolie estava no país, que segue em guerra com a Rússia, como enviada especial da agência de refugiados da ONU (ACNUR) para uma propramação oficial. Ela e outros representantes da Organização das Nações Unidas tiveram que tomar medidas de segurança após sirenes de alerta de ataque aéreo dispararem na cidade.

Um pouco antes das sirenes soarem, a atriz estava na estação ferroviária de Lviv. Ela brincava com crianças pequenas e tirava fotos quando o alerta de possibilidade de ataque foi dado. Imagens que circulam nas redes mostram os momentos de pânico da delegação da ACNUR e do Alto Comissarriado da ONU. Eles tiveram que caminhar rapidamente em direção ao abrigo antiaéreo, ao lado de outras pessoas quer também buscavam refúgio. Veja o vídeo:

A cidade de Lviv é hoje um grande polo evacuação para centenas de milhares de pessoas que fogem dos conflitos entre tropas ucranianas e soldados russos em várias partes do país. De acordo com a ACNUR, mais de 12,7 milhões de pessoas precisaram fugiram de suas casas nos últimos dois meses na Ucrânia. Isso equivale a cerca de 30% da população da Ucrânia.

Durante a visita à cidade, Angelina Jolie já havia visitado um café na cidade e cumprimentou moradores. Também chegou a dar alguns autógrafos antes do alerta de ataque ser dado. Jolie também conheceu voluntários que estão dando apoio aos desalojados e também falou com psiquiatras que vêm atendendo os ucranianos. A maioria são crianças de 2 a 10 anos que sofrem traumas causados pela guerra com a Rússia. “Estão em choque. Sei como o trauma afeta crianças. Ter alguém mostrando o quanto elas importam, o quanto suas vozes importam, é benéfico para elas”, disse a atriz na sua passagem pela cidade.