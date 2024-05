Agência estatal divulga imagens do resgate de helicóptero com presidente do Irã; vídeo

A TV estatal iraniana divulgou imagens da operação de resgate do helicóptero em que estava abordo o presidente do Irã, Ebrahim Raisi. A aeronave fez um “pouso forçado” neste domingo (19). Raisi retornava de uma viagem oficial ao Azerbaijão, onde havia inaugurado uma barragem.

A agência de notícias da República Islâmica (IRNA) relatou que o helicóptero caiu ao tentar aterrissar na região de Varzaqa. Um oficial iraniano informou à Reuters que, embora estejam esperançosos, as informações sobre o acidente são "preocupantes".

O ministro do Interior, Ahmad Vahidi, informou à TV estatal que "as equipes estão a caminho da região, mas devido ao mau tempo e à neblina, pode levar algum tempo para chegarem ao helicóptero”.

(IRINN/AFP)

Raisi estava em viagem pela província iraniana do Azerbaijão Oriental. A TV estatal descreveu a área do incidente como próxima a Jolfa, uma cidade na fronteira com o Azerbaijão, localizada a cerca de 600 quilômetros a noroeste da capital iraniana, Teerã.