Aeroporto Heathrow, em Londres, ficará fechado nesta sexta-feira por causa de incêndio

O Aeroporto Heathrow, em Londres, um dos mais movimentados da Europa, permanecerá fechado até as 23h59 desta sexta-feira, 21, por causa de um incêndio em uma subestação de energia que interrompeu o fornecimento de eletricidade na região.

Ao menos 1.350 voos já foram afetados pelo fechamento do terminal, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightRadar24. Os aviões foram desviados para o Aeroporto Gatwick, também em Londres, e para outros terminais na Europa, como o Charles de Gaulle, em Paris.

"Para manter a segurança de nossos passageiros e funcionários, não temos outra escolha a não ser fechar Heathrow pelo dia inteiro na sexta-feira", diz o comunicado do aeroporto. "Esperamos interrupções significativas nos próximos dias, e os passageiros não devem viajar para o aeroporto sob nenhuma circunstância até que o aeroporto reabra."

A Brigada de Incêndio de Londres informou que cerca de 70 bombeiros foram acionados após um transformador pegar fogo em uma subestação de energia no oeste de Londres, no fim da noite da quinta-feira, 20.

Milhares de residências da região ficaram sem energia e cerca de 150 pessoas foram evacuadas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram enormes chamas e colunas de fumaça saindo da instalação.

As causas do incêndio não foram reveladas. Fonte: Associated Press.