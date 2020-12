Acidente de helicóptero de resgate deixa cinco mortos nos Alpes franceses

Um acidente de helicóptero na região francesa dos Alpes deixou cinco mortos e um ferido na noite desta terça-feira, 8, informaram autoridades da França. O helicóptero de resgate de montanha carregava uma equipe em missão de treinamento. Segundo a prefeitura de Savoie, região onde ocorreu a queda, o helicóptero caiu de uma altura de 1.800 metros, por motivos ainda desconhecidos. As condições climáticas estavam particularmente adversas, segundo as autoridades locais.

Ainda de acordo com a prefeitura, o membro sobrevivente foi quem alertou sobre o acidente. Gravemente ferido, ele foi transportado para um hospital na cidade de Grenoble. Pelo Twitter, o presidente francês Emmanuel Macron homenageou as vítimas da queda do helicóptero. Macron disse que "para salvar vidas, eles assumem todos os riscos". O presidente francês informou sobre o ocorrido nas redes sociais e completou desejando "apoio da Nação às famílias, amigos e colegas desses heróis franceses".