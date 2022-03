18º dia de guerra: Rússia ataca base militar de Yavoriv, na fronteira com a Polônia

Uma base militar da cidade de Yavoriv, na região de Lviv, na Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, foi atacada no início deste domingo, 13. O ataque aéreo russo aconteceu em uma unidade militar nas instalações, no 18ª dia de guerra na Ucrânia.

"Os ocupantes lançaram um ataque aéreo ao Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança. De acordo com dados preliminares, eles dispararam oito mísseis", disse a administração militar regional de Lviv em comunicado.



Ainda não há informações sobre mortos e feridos.



A instalação de treinamento militar atingida está localizada a menos de 25 km da fronteira polonesa. As informações são do G'.