Mulher é presa por homofobia em shopping; vítima foi chamada de "bicha nojenta"

Uma mulher de 61 anos foi presa em flagrante no último sábado (14) após xingamentos homofóbicos contra um homem em um Shopping, na Zona Oeste de São Paulo. A cena foi registrada por testemunhas e repercutiu nas redes sociais.

A jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira foi filmada ofendendo Gabriel Galluzzi Saraiva, de 39 anos, com expressões como “bicha nojenta” e “assassino”. O caso foi registrado como injúria homofóbica no 14º DP, em Pinheiros.

VEJA MAIS

Segundo Gabriel, tudo começou quando Adriana, exaltada, gritava por atendimento na cafeteria. Ele afirma ter pedido calma e, a partir daí, foi alvo das agressões. Uma testemunha confirmou a versão:

"Eu estava em uma mesa próxima. Ouvi a mulher gritar com a funcionária do café, pedindo a conta, falando que queria ir ao banheiro, gritando. Aí, né, a vítima pediu para a senhora se acalmar, disse 'se acalma, ela já vai vir', e aí ela começou a falar um monte, ofender ele de todos os jeitos, falar 'pobre', 'bicha', todas as palavras de baixo calão possíveis... 'bicha nojenta', 'pobre', 'você não deveria estar aqui", relatou a cliente Giulia Podgaic.

Adriana disse à TV Globo que estava nervosa por causa de uma cirurgia próxima e alegou ter sido vítima de etarismo. Ela afirma ter se arrependido: “Houve aquela confusão na hora, eu chamei ele de 'boiola'. Xinguei mesmo. Ele já tinha me xingado de 'velha'. [...] Sim, me arrependo.”

A Secretaria da Segurança Pública confirmou que a mulher foi detida no local após ser flagrada proferindo ofensas homofóbicas. Em nota, o Shopping Iguatemi disse que: "Lamenta a ocorrência entre os dois clientes em uma das suas operações, esclarece que prestou todo o apoio necessário e segue à disposição das autoridades competentes. O empreendimento reforça que o respeito à diversidade — em todas as suas formas — é um valor inegociável e repudia qualquer ato de discriminação e intolerância."