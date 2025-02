Mega-Sena: ninguém acerta as dezenas, e prêmio acumula em R$ 130 milhões

Ninguém acertou, mais uma vez, as dezenas sorteadas da Mega-Sena, e o prêmio principal acumulou para impressionantes R$ 130 milhões. O sorteio do concurso 2.832 foi realizado na noite deste sábado (22). Nenhuma aposta conseguiu cravar os seis números necessários para levar o prêmio máximo, aumentando ainda mais a expectativa para o próximo sorteio.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.809 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta terça-feira (17). O prêmio de R$ 15,6 milhões segue acumulado para a Mega da Virada, que será realizada em 31 de dezembro, com recorde de R$ 600 milhões.

Os números sorteados no concurso desta terça-feira foram: 02 - 12 - 18 - 21 - 24 - 37

Mesmo sem ganhador na faixa principal, milhares de apostas foram premiadas em outras categorias:

5 acertos: 238 apostas ganhadoras, levando cada uma R$ 32.322,01

238 apostas ganhadoras, levando cada uma R$ 32.322,01 4 acertos: 14.573 apostas ganhadoras, recebendo R$ 751,76 cada

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na próxima terça-feira (25), com a expectativa de movimentar milhões de apostadores em busca da sorte grande. Com o prêmio acumulado, a loteria deve registrar um aumento significativo no número de apostas nos próximos dias.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.