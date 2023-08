Marabaense começa a semana sem ônibus nas ruas

Usuários do sistema público de transporte de Marabá, no sudeste do Estado, tiveram uma manhã difícil nessa segunda-feira (28). Quem precisou de ônibus para se deslocar na cidade se deparou com a mais absoluta escassez de veículos.

O entregador Jefferson Milhomem desistiu de esperar por algum coletivo para chegar na distribuidora de gás onde trabalha. "Pedi ajuda para um vizinho que, por sorte, vinha aqui para perto e me deixou a duas esquinas daqui", contou. Já a personal trainer Eliz Mota precisou reorganizar seus horários por conta do problema. "Tive que remarcar com dois alunos que tinham treino agora pela manhã. Sem ônibus, eu não conseguiria chegar a tempo de atender".

O que a princípio especulou-se tratar de uma paralisação de trabalhadores da empresa concessionária do serviço, mais tarde se justificou com uma 'pane seca' dos ônibus. Segundo apurou o portal Correio de Carajás, a Integração, empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade, estaria sem recursos para abastecer os veículos.

A situação de hoje expôs mais uma face da precariedade do serviço de ônibus em Marabá. Nos últimos anos, a população tem sofrido com toda sorte de percalços para contar com o sistema de transporte público, que conta ainda com mototaxis e táxis lotação como serviços complementares. Em 2020, por exemplo, a concessionária anterior chegou a abandonar o contrato, alegando não ter condições financeiras favoráveis para seguir operando e deixando o trabalhador marabaense largado à própria sorte.

O presidente do Conselho Municipal de Transporte, Jair Barata, contou que a empresa Integração tem sido notificada sobre a precariedade na prestação do serviço. No entanto, explicou que a concessionária espera pela entrega do terminal de integração de passageiros para conseguir operar de forma a tornar os custos mais eficientes. “Se Deus quiser, logo logo teremos o transporte público de qualidade para atender a nossa população tão sofrida e esperançosa por dias melhores”, declarou.

De acordo com informações divulgadas recentemente pela Prefeitura de Marabá, as obras do terminal de integração estão 73% concluídas. A estrutura está localizada na Avenida VP6, na Nova Marabá, e começou a ser construída há cerca de quatro anos, com um custo estimado em R$ 4,5 milhões. A reportagem tenta contato com representantes da empresa Integração, mas até a conclusão desta reportagem não teve sucesso.