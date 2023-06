Marabá: vazamento de amônia começou na sala de máquinas de frigorífico, diz PC

O registro de ocorrência realizado pela Polícia Civil aponta que o vazamento que houve na manhã desta segunda-feira (12) no Frigorífico JBS, em Marabá, sudeste do Estado, teria ocorrido na sala de máquinas da empresa. Segundo o registro, o vazamento começou após uma provável falha no sistema de válvulas ou na calibração do no sistema de refrigeração por amônia.

De acordo com informações cedidas pelo superintende regional de Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso, as autoridades chegaram a essa conclusão após contato com os setores jurídico e de manutenção da empresa. "A equipe da Polícia Civil teve conhecimento que a empresa responsável pela manutenção deste setor seria de Goiânia (GO) e que estaria em deslocamento para resolver o problema", consta no relato policial. Ainda segundo o documento, toda a produção do frigorífico está suspensa e foram solicitadas perícias para confirmar a causa do vazamento.

Vazamentos são comuns, segundo funcionária

Uma funcionária do frigorífico, que pediu para não ser identificada, contou que houve dois vazamentos consecutivos, ambos entre 9h30 e 10h. De acordo com ela, essas situações são consideradas comuns na empresa.

"Na primeira vez, todo mundo saiu e, meia hora depois, nos pediram para voltar ao trabalho porque o vazamento já estava controlado. Mas o segundo vazamento foi complicado. Muita gente inalou (o gás) e passou mal. Só não me aconteceu nada porque prendi a respiração e saí correndo. Mas isso sempre acontece. Dá um vazamento, as coisas normalizam e nós voltamos ao trabalho", afirmou a trabalhadora.

"Foi desesperador. Dessa vez, não foi um vazamento como os outros". Ainda segundo a funcionária, o armazenamento da amônia fica na parte externa do frigorífico.

Trabalhadores precisaram de atendimento médico

As informações mais atualizadas apontam que chega a 42 o número de funcionários do Frigorífico JBS que deram entrada no Hospital Municipal de Marabá (HMM) e em outros dois hospitais particulares da cidade. Todos os pacientes estavam com sintomas de intoxicação por gás amônia. Alguns trabalhadores tiveram alta logo depois de receber os primeiros atendimentos.

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Marabá havia divulgado que um funcionário teria precisado de intubação. No entanto, o paciente em questão está sendo mantido na Unidade de Cuidados Especiais do HMM, mas respirando sem ajuda de aparelhos, conforme retificou o hospital.

Por conta do acidente, a direção do Hospital Municipal informou que uma equipe extra de profissionais precisou ser acionada para dar o suporte necessário aos pacientes. "Nós fomos pegos de surpresa e todos que chegaram aqui tinham sintomas respiratórios provavelmente por inalações de gases tóxicos. Foi uma situação muito específica. Isso, além da ansiedade, do aumento de pressão arterial por conta de todo o susto", detalhou o médico Luiz Sérgio, que falou pelo HMM. "A Secretaria de Saúde junto com a Vigilância Epidemiológica do Hospital já foram acionadas e estão acompanhando o caso, até para dar uma satisfação para a população de Marabá".

Apoio aos funcionários intoxicados

Vídeos amadores que ganharam as redes sociais mostraram os momentos seguintes ao suposto vazamento. Neles, é possível ver diversas pessoas sendo amparadas por colegas e levadas para ambulâncias, que entravam e saíam da empresa.

A assessoria de imprensa da JBS informou por meio de nota que "a situação na unidade de Marabá (PA) está normalizada. Os colaboradores que precisaram de assistência médica foram prontamente atendidos e todos apresentaram sintomas leves".