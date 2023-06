Marabá: vazamento em frigorífico faz 42 vítimas; uma está intubada

Informações mais atualizadas apontam que chega a 42 o número de funcionários do Frigorífico JBS que deram entrada no Hospital Municipal de Marabá (HMM), no Hospital Santa Terezinha e no hospital Unimed. Todos os pacientes estavam com sintomas de intoxicação por gás, supostamente amônia, informação ainda não confirmada pela direção da empresa. Alguns trabalhadores tiveram alta depois de receber os primeiros atendimentos, mas uma pessoa está intubada e segue na Unidade de Cuidados Especiais do HMM. Este paciente não teve a identidade divulgada.

O episódio foi registrado na manhã desta segunda-feira (12) e, de acordo com informações de testemunhas, houve dois vazamentos sucessivos. Uma funcionária relatou que o primeiro deles foi bem fraco e que, mesmo assim, por causa do cheiro, todos os trabalhadores foram para a área externa do prédio. Este, teria ocorrido por volta das 9h30. Já o segundo, registrado cerca de 30 minutos depois, teria sido bem mais intenso.

Por conta do acidente, a direção do Hospital Municipal informou que uma equipe extra de profissionais precisou ser acionada para dar o suporte necessário aos pacientes. Já de acordo com informações do portal Correio de Carajás, uma equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi destacada para acompanhar a situação no frigorífico.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as cenas dos primeiros atendimentos realizados por ambulâncias ainda nas dependências da empresa. Nas imagens, é possível ver diversos funcionários sendo amparados por colegas.

A reportagem entrou em contato por email com a assessoria da JBS e aguarda posicionamento sobre o assunto. O Liberal segue acompanhando o caso e, em breve, traz mais atualizações.