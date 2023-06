URGENTE: Vazamento em frigorífico leva trabalhadores ao hospital, em Marabá

Dezenas de funcionários do Frigorífico JBS receberam atendimento médico na manhã desta segunda-feira (12), após o vazamento de um produto químico, nas dependências da empresa, localizada às margens da BR-155, em Marabá, sudeste do Estado. Segundo informações preliminares, o produto que teria intoxicado os trabalhadores seria amônia.

Rapidamente, os vídeos amadores que ganharam as redes sociais mostraram os momentos seguintes ao suposto vazamento. Neles, é possível ver diversas pessoas sendo amparadas por colegas e levadas para ambulâncias de entravam e saíam da empresa. Até o momento, a informação é de que cerca de 30 funcionários tenham sido levados para atendimento no Hospital Municipal e em uma clínica particular da cidade.

A reportagem entrou em contato por email com a assessoria da empresa e aguarda posicionamento sobre o assunto. O Liberal segue acompanhando o caso e, em breve, traz mais atualizações.