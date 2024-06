Evento em Marabá discute a inserção jurídico-econômica da Amazônia

Nos dias 13 e 14 de junho, Marabá recebe o ciclo de debates “A inserção jurídico-econômica da Amazônia no Brasil e no mundo”. O objetivo da programação é ampliar a discussão sobre como aproveitar as possibilidades econômicas que a Amazônia oferece, com dignidade aos seus mais de 20 milhões de habitantes. O evento é realizado por meio da parceria entre a Associação dos Magistrados do Estado do Pará (AMEPA) e a Associação do Ministério Público do Estado do Pará (AMPEP). As inscrições podem ser feitas pelo site da AMPEP gratuitamente.

Durante os dois dias de programação, serão abordados temas como mudanças climáticas, economia circular, racismo ambiental, gestão de florestas e governança socioeconômica, além do uso e manuseio corretos de defensivos agrícolas. O Ministro do Turismo, Celso Sabino, o Secretário de Estado de Direitos Humanos do Pará, Jarbas Vasconcelos, e a promotora de Justiça Alexsandra Mardegan são alguns dos nomes confirmados nos debates que ocorrerão no Carajás Centro de Convenções.

Serviço

Ciclo de debates “A inserção jurídico-econômica da Amazônia no Brasil e no mundo”

Data: 13 e 14 de junho de 2024

Local: Carajás Centro de Convenções Leonildo Borges Rocha

Horário: de 8h às 15h

Inscrições gratuitas pelo site www.ampep.org.br