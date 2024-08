Círio de Nazaré inova com Procissão dos Jovens e Festa das Bandeiras, em Marabá

O 44º Círio de Nazaré de Marabá, no sudeste do Pará, que acontece tradicionalmente no terceiro domingo de outubro, traz novidades para a edição deste ano. Entre elas o primeiro Círio da Juventude, marcado para 26 de outubro, que tem o objetivo de mobilizar jovens fiéis em uma procissão inédita, buscando renovar o espírito de solidariedade e renovar a grandeza da tradição de atividades. O tema deste ano é: “Fortalecendo a nossa fraternidade, ó Maria”. A novidade foi anunciada essa semana pela organização do evento. Outra inovação é a Festa das Bandeiras, que será realizada no Santuário, onde haverá o hasteamento das bandeiras dos santos de devoção, em parceria com as paróquias do município.

A diretoria da festa, que em 2024 tem o tema “Fortalecendo a nossa fraternidade, ó Maria”, estima que, no ano passado, cerca de 300 mil pessoas participaram do Círio em Marabá. A expectativa para 2024 é de que esse número se mantenha ou até mesmo aumente. O bispo Dom Vital Corbellini pontuou a importância do evento: “O Círio é um momento de fé e amor. Trabalhamos para que esse seja um momento de maior fraternidade entre nós. Esperamos um número maior de pessoas”.

Com o foco na fraternidade, inspirado na passagem bíblica “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mateus 23:8), a mensagem central do Círio deste ano é promover a comunhão e o amor ao próximo, como reforçado tanto pelo Papa Francisco quanto por Dom Vital.

VEJA MAIS

A programação oficial do Círio está dividida em quatro categorias: geral, interna, externa e Círio Missionário, abrangendo atividades de evangelização para todos os públicos. Entre as tradições, a ciclo-romaria está marcada para o dia 12 de outubro, às 17h30, saindo da praça São Félix, e a moto romaria ocorrerá no dia 13 de outubro, às 18 horas, com saída do Bairro Santa Rosa em direção à comunidade Sagrada Família, no bairro Liberdade.

A imagem peregrina já está em romaria, em visitas a estabelecimentos comerciais, residências e igrejas, onde a Rainha da Amazônia abençoa seus devotos. A tradicional corda de 400 metros permanece a mesma utilizada há quatro anos. Ela estará presente mais uma vez, simbolizando a união dos fiéis em torno da Virgem de Nazaré. A campanha “Não corte a corda” continua incentivando os participantes a preservar esse símbolo de devoção.

Sobre a programação especial deste ano, Lady Anne Souza, diretora de evangelização, pontua a importância da colaboração de todos para o sucesso do evento. “É um momento emocionante para nós, com novidades e ações que ficarão no coração dos romeiros. A programação é extensa, mas fará a diferença”, afirmou.

O trajeto da procissão principal será o mesmo dos últimos anos, saindo da Catedral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Marabá Pioneira, e terminando no Santuário na Folha 16, na Nova Marabá. A logística do evento foi cuidadosamente planejada para incluir suporte médico, segurança e parcerias estratégicas, garantindo que todos os peregrinos sejam bem acolhidos e possam vivenciar a experiência de fé com tranquilidade.