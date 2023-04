Resultado Loteria Federal 5759 hoje, quarta-feira (26/04), ao vivo

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (26/04), o sorteio da Loteria Federal 5759. O resultado foi transmido ao vivo, às 19h, pelo YouTube da Caixa. A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais e seguras de loteria no Brasil, com sorteios regulares e prêmios atraentes. O prêmio de hoje é de R$ 500 mil.

Confira o resultado de hoje:

1º Prêmio: 05587

2º Prêmio: 08096

3º Prêmio: 29632

4º Prêmio: 49250

5º Prêmio: 95594

Como apostar na Loteria Federal?

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Loteria Federal?

Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, sempre às 16h (horário de Brasília). Para ter a chance de ganhar, basta adquirir um bilhete e aguardar pelo resultado.

Quanto eu vou gastar para apostar na Loteria Federal?

A aposta mínima, de uma fração de bilhete, custa R$ 4. Um bilhete completo, composto de 10 frações, custa R$ 40.

Como faço para ganhar na Loteria Federal?

O apostador escolhe na agência lotéria um bilhete que contém um número a ser sorteado. No ato da compra, o participante pode pagar uma ou todas as dez frações do bilhete que escolheu. Quanto maior o número de frações adquiridas, maior o prêmio recebido. Ganha dinheiro o apostador que escolheu um bilhete com um dos cinco números sorteados para os prêmios principais; com a unidade do primeiro prêmio; com milhar, centena e/ou dezena de qualquer um dos números sorteados; ou cujo número contenha uma dezena final idêntica a umas das três dezenas posteriores ou das três dezenas anteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, excetuando os premiados por aproximação.

Como começou a Loteria Federal

A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil, tendo sido criada em 1839 pelo Imperador D. Pedro II com o objetivo de arrecadar fundos para o governo. Originalmente, era sorteada uma vez por ano, mas atualmente é sorteada todas as quartas e sábados. A loteria oferece vários tipos de jogos, incluindo bilhetes individuais e bilhetes de grupo. Os prêmios incluem valores fixos e acumulados. A Federal também é conhecida por suas premiações especiais, como a "Extração da Independência" e a "Mega Sena da Virada". Ela é administrada pela Caixa Econômica Federal desde sua criação.

Como resgatar o prêmio da Loteria Federal

- Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

- Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

- O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

