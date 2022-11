Resultado da Powerball hoje: loteria americana paga R$ 106 milhões nesta segunda-feira (21/11)

A loteria americana Powerball sorteará na noite desta segunda-feira (21/11) um prêmio de 20 milhões de dólares ou R$ 106 milhões. O público pode conferir o resultado das loterias a partir das 23h59 (horário de Brasília) de hoje (21). O sorteio é ao vivo, pelo youtube. Veja o resultado, como apostar e o valor pago nas apostas.

O que é a Powerball?

A Powerball é um jogo de loteria dos Estados Unidos, realizado três vezes por semana, nas segundas-feiras, quartas-feiras e sábados.

Como jogar na Powerball

Brasileiros que quiserem participar deste e de outros sorteios da Powerball poderão comprar seus bilhetes por meio da empresa TheLotter. Cada linha custa 5 dólares ou R$ 26, a depender da cotação do dia.

Na Powerball, o apostador escolhe cinco números de 1 a 69 e mais um número de 1 a 26, que é a Powerball. Em alguns sorteios, a Powerball altera a quantidade de números disponíveis para mais ou para menos, a fim de reduzir ou aumentar as chances dos apostadores. O jogador precisa acertar todos os cinco números mais a Powerball para ganhar o prêmio principal. Também há prêmios secundários que vão de 4 dólares (US$) até US$ 2 milhões, variando conforme o número e combinações de acertos do apostador.

Jogar na TheLotter é seguro? É legalizado?

A TheLotter utiliza a tecnologia 128-bit SSL para garantir a segurança de dados pessoais e transações dos seus usuários. Essa tecnologia é considerada uma das mais seguras. Além disso, a empresa é registrada no Brasil e está sujeita a todas as leis brasileiras.

Como funciona o jogo on-line?

Para jogar a Powerball através da TheLotter, basta realizar os seguintes passos:

Crie uma conta na TheLotter Acesse a página da Powerball na TheLotter Escolha seus cinco números e a Powerball Clique na opção "jogar" no inferior da tela

Em caso de vitória, o jogador será notificado por e-mail ou mensagem de texto. Prêmios inferiores a US$ 200.000 serão depositados diretamente na conta bancária do usuário. Já no caso de vitória do prêmio principal, a empresa entrará em contato com o apostador e arcará com todas as despesas para que este receba o prêmio diretamente nos Estados Unidos.

Qual o próximo prêmio da Powerball?

