Resultado da loteria Mega-Sena 2698 de hoje, sábado (09/03)

Neste sábado (09), a Caixa oferece mais um prêmio para os apostadores da Mega-Sena. Para concorrer ao valor de R$ 7.500.000, sorteado no concurso 2698, bastou apenas comprar o bilhete em algum canal oficial do banco, no valor de R$ 5,00 e escolher seus números desejados. No sorteio de hoje, que acontece às 20 horas, a loteria sorteia a quantia de R$ 7,5 milhões.

A maior loteria do Brasil possui sorteios três vezes por semana, além da edição especial de fim de ano (Mega-Sena da Virada). Além do sorteio regular da Mega-Sena, o banco também oferece outros tipos de jogos, realizados ao longo da semana nas dez modalidades existentes.

Como acompanhar o sorteio ao vivo?

Às 20 horas, busque pelo canal da Caixa no YouTube e clique no vídeo ao vivo transmitido na plataforma. Lá, é possível assistir o sorteio das seis dezenas e saber se você foi ou não premiado no concurso.

Tem um prazo para sacar o valor?

Contando a partir da data do sorteio das bolas, o apostador tem noventa dias para requerer seu prêmio. Basta ter em mãos o comprovante oficial de pagamento, um documento de identificação e o CPF.

Como receber a quantia de uma aposta feita pelo site?

Para ter acesso, entre no site ou aplicativo e pesquise por “Ver resultados” na seção “Minhas Apostas”. Se premiado, aparecerá a mensagem “Aposta Premiada/Clique aqui para saber o valor do prêmio e como resgatá-lo” na aba. Clique no link e assim você será redirecionado à página de pré-recebimento do dinheiro.

Tem uma idade mínima para participar do concurso?

Nos sorteios regulares e nas edições especiais, a instituição financeira permite que apenas pessoas maiores de 18 anos joguem pela internet, aplicativo ou presencialmente nos concursos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)