Resultado da Loteria Federal 5819 de hoje, quarta-feira (22/11), sorteia, ao vivo, R$ 500 mil

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quarta-feira (22/11), o sorteio de mais um concurso da Loteria Federal. Hoje, o prêmio do concurso 5819 é de R$500 mil. Esta loteria existe há quase 60 anos, criada oficialmente no dia 15 de setembro de 1962, ofertando aos ganhadores o prêmio de 15 milhões de cruzeiros, moeda usada na época.

Qual o dia do sorteio?

A Caixa realiza dois concursos por semana. O primeiro, quarta-feira e o segundo no sábado, sempre às 19 horas. O apostador pode realizar o jogo em uma casa lotérica ou pelo site da instituição até às 18 horas do dia do concurso.

Tem sorteios especiais na Loteria Federal?

Durante o ano, esta modalidade de loteria realiza dois concursos especiais: a Milionária Federal, sorteada uma vez por mês com o prêmio de R$1,35 milhão; a Especial de Natal, que ocorre em dezembro, com a quantia de R$ 1,35 milhão (por série).

Como realizar a aposta?

No dia do sorteio, o apostador tem até as 18h (horário de Brasília) para ir a uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online, escolher seus números e registrar o bilhete.

Quanto é um jogo?

A aposta mínima, de uma fração de bilhete, custa R$ 4. Já o bilhete completo, composto de 10 frações, é R$ 40.

Como saber se ganhei?

Acesse o site oficial da instituição e procure por "Loteria Federal". Em seguida, a plataforma mostrará informações sobre os sorteios anteriores. Depois, escolha o concurso desejado, insira os números no campo de busca, e clique no botão de pesquisa.